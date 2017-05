Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Elle n'en peut plus de la paresse de son ado, cette lettre qu'elle lui écrit devient virale ! Rédigé par leral.net le Dimanche 21 Mai 2017 à 23:13 | | 0 commentaire(s)|

Heidi Johnson n’en pouvait plus du comportement de son fils, Aaron, 13 ans, qui refusait de l’aider dans les tâches ménagères. Il prenait tout pour acquis dans la maison et était paresseux. Elle lui a donc écrit une lettre pour clarifier les choses, et l’a partagée sur Facebook.

« Cher Aaron,

Puisque tu sembles avoir oublié que tu as seulement 13 ans, que je suis ta mère et que tu veux être libre, je pense que tu as besoin d’une leçon d’indépendance. Étant donné que tu m’as envoyé en pleine figure que tu fais de l’argent maintenant, ce sera plus facile pour toi de me rembourser les choses que j’achetées tout à l’heure.



Donc, si tu veux utiliser ta lampe / ampoule ou avoir accès à Internet, tu devras payer une partie des frais.

Loyer: 430$ Électricité: 116$ Internet: 21$ Alimentation: 150$

Tu es également tenu de sortir les poubelles les lundis, mercredis et vendredis, ainsi que de balayer et passer l’aspirateur dans les jours qui viennent. Il faudra aussi nettoyer ta propre salle de bains chaque semaine, cuisiner ta propre nourriture, et nettoyer ensuite. Si tu ne le fais pas, je vais facturer des frais de gestion de 30$ chaque jour où je devrais le faire moi.

Si tu décides que tu préfères être mon enfant de nouveau, au lieu de mon colocataire, nous pouvons négocier les termes.

Avec amour

Ta mère »











Bien que son choix ait été mis en question, Heidi a précisé qu’Aaron gagnait de l’argent grâce à ses vidéos publiées sur YouTube. En tout cas, voilà une façon de faire savoir à son fils qu’il doit s’activer !





