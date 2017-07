Elle prend une photo de ces inconnus, quelques jours plus tard, elle apprend une nouvelle qui lui glace le sang !

Rédigé par leral.net le Mercredi 5 Juillet 2017 à 12:23 | | 0 commentaire(s)|

VUES 39443 Parfois, un simple geste peut avoir une importance capitale.

Joyce Rhinehart emmenait son petit-fils manger une glace car elle a aperçu une famille en train de déguster une crème glacée ensemble. Joyce a ressenti le besoin d'immortaliser l'instant et leur a proposé de les prendre en photo. Elle a ensuite envoyé la photo à la fille de la famille.

La grand-mère est ensuite rentrée chez elle, après avoir déposé son petit-fils et a oublié ce moment.

Quelques jours plus tard, elle reçoit un message d'un numéro inconnu. Le message dit la chose suivante: "Chère madame. Vous nous avez pris en photo le 8 juin devant le glacier Rita's. Ma femme est décédée hier et c'est la dernière photo que nous avons tous ensemble. Je suis très reconnaissant de votre gentillesse. Cela est très important pour moi. Merci du fond du coeur".

Bouleversée par ce message, Joyce Rhinehart a partagé cette histoire sur Facebook qui a ému des milliers de personnes.

Bouleversée par ce message, Joyce Rhinehart a partagé cette histoire sur Facebook qui a ému des milliers de personnes.

Cette histoire prouve qu'un simple geste de gentillesse peut se révéler beaucoup plus important que prévu!



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook