Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Elle reçoit une injection de silicone pour augmenter ses fesses et le pire se produit (photos) Rédigé par leral.net le Mardi 8 Août 2017 à 12:06 | | 0 commentaire(s)|

Une femme âgée de 31 ans, habitant à New York aurait perdu la vie quelques jours après avoir reçu une injection de silicone pour augmenter le volume de ses fesses. La femme, qui porte le nom de Latesha Bynum, se serait rendue dans une clinique fictive où un faux médecin lui aurait administré une injection. Selon les autorités, Latesha était allée pour l’injection il y a de cela un mois, mais n’avait pas révélé l’identité du médecin ou de la clinique en question.

Plusieurs autres sources proches de la défunte ont révélé que cette mère de deux enfants avait subi l’injection, samedi 15 juillet, mais quelques heures plus tard, elle était affaiblie et avait des vertiges, ce qui l’obligea à appeler le numéro d’urgence 911.

Elle a été transportée d’urgence dans un centre de santé local où elle a été déclarée en état de mort cérébrale par certains médecins. Elle a été placée ensuite sous respiration artificielle. Cependant, la santé de Latesha s’est détériorée trois jours après son arrivée à l’hôpital. Cette dernière a rendu l’âme par la suite.



La famille de la défunte a qualifié l’incident tragique de « meurtre », car ils ne veulent pas croire que la jeune femme est morte pour avoir simplement voulu se rendre belle. Dans une publication sur Facebook après l’incident, la mère de Latasha a affirmé qu’elle avait toutes les raisons de croire que sa fille avait été assassinée, demandant aux autorités d’accélérer les enquêtes.

A voir les publications de Latasha sur Facebook, il est claire qu’elle était une amoureuse de la mode et était prête à aller loin pour obtenir tout ce qu’elle voulait.





Accueil Envoyer à un ami Partager