Elle se jette sur le capot de sa voiture pour empêcher qu'on la lui vole

"Je ne m'attendais pas à vivre ça à 2 heures de l'après-midi", confie Melissa Smith. Mardi 23 mai, alors qu'elle était arrêtée dans une station-service de Milwaukee (Wisconsin, Etets -Unis) et qu'elle faisait le plein, un homme a tenté de voler son véhicule. La scène a été filmée par les caméras de surveillance de la station.

"J'ai réagi avec mes tripes" On y voit un véhicule noir venir se garer aux côtés de la voiture blanche de la jeune femme. Son conducteur attend qu'elle soit à la pompe à essence pour se faufiler à l'intérieur de sa voiture et la conduire à l'extérieur. Melissa Smith se jette alors sur le capot de sa voiture et fait plusieurs mètres en équilibre avant que le voleur se résigne et sorte en courant de la voiture pour remonter dans son véhicule. "J'ai conscience que ce n'était sans doute pas la bonne réaction à avoir, a déclaré Melissa Smith, mais j'ai réagi avec mes tripes (...) maintenant je sais que ça peut arriver à n'importe qui, n'importe où et à n'importe quel moment de la journée."



source: Yahoo



