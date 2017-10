Elle tue son fils de 3 ans “parce qu’il ressemblait à son père” La Cour suprême australienne a condamné jeudi une mère qui a tué son fils de trois ans «parce qu’il ressemblait à son père», à au moins 33 ans de prison alors que son complice, le beau-père du garçon, a été condamné à une peine d’emprisonnement d’au moins 30 ans.

Rédigé par leral.net le Vendredi 13 Octobre 2017

Le juge Peter Johnson a déclaré que le défunt garçon a été “torturé”

En dehors du tribunal, un membre de la famille a déclaré que la mère du défunt n’avait pas montré “de remords”.



La femme de 43 ans et l’homme de 48 ans, qui ne peuvent être nommés pour des raisons juridiques, ont été reconnus coupables de meurtre.

Le bambin, connu sous le nom de Joseph, est mort de blessures étendues et horribles à sa tête et sur son corps, après des mois d’abus violent dans la ville d’Oberon.

La cour a été informée que la mère avait avoué à la police qu’elle avait des idées de tuer son fils parce qu’elle «n’était pas connectée avec lui».

Parmi les abus que Joseph a subis de la part de sa mère et de son beau-père, ses yeux ont été fermés à l’aide d’un ruban adhésif, car il les regardait.

Dans les jours qui ont précédé la mort du petit, la mère de Joseph, mentionnée pendant le procès sous le nom de LN, a bloqué sa tête dans la porte d’une armoire et l’a frappé à la tête.

«Ne vous méprenez pas, j’ai adoré ce garçon … mais il y avait une partie de moi qui le détestait … parce qu’il ressemblait à son père, parce qu’il est l’enfant de son père», a-t-elle dit à la police.

Le juge Johnson a dit que plutôt que de s’occuper de son fils, la mère l’a puni comme s’il était en quelque sorte responsable des péchés de son père biologique.



