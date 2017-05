Elles découpent des pénis à la machette...Ce qu'elles en font, est à rendre malade !

L’histoire est fascinante, surtout quand on prend conscience de faits qui étaient en avance sur leur temps. Comme au royaume de Dahomey, au XIXe siècle, là où est situé actuellement le Bénin. Le roi Béhanzin s’entourait de centaines de femmes aux seins nus, qui faisaient partie d’une armée de soldats d’élite, reconnus pour être plus cruelles et violentes que leurs adversaires masculins.