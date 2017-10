Elton répond à Luc Nicolaï : "Je ne vais pas lutter…Je suis prêt à répondre partout pour me défendre"

Rédigé par leral.net le Vendredi 6 Octobre 2017 à 18:46 | | 0 commentaire(s)|

Entre le lutteur Elton et le promoteur de lutte, Luc Nicolaï, le torchon brûle. Depuis hier, les deux hommes se tirent dessus par presse interposée, au sujet d’un combat de lutte. « Depuis quelques temps, la rumeur persiste, faisant croire que le combat Reug Reug- Elton serait menacé. Il faut que les choses soient claires : Ce combat aura bel et bien lieu. Il faut qu’Elton sache qu’il a signé un contrat, et un contrat ça s’honore. Il va lutter, de gré ou de force, car son manager a déjà encaissé l’avance sur cachet, donc c’est fini », a déclaré Luc Nicolaï à L’Observateur.



En réaction, le pensionnaire de l’écurie Balla Gaye de 1 de Guédiawaye a saisi Sunu-Lamb, pour donner sa version des faits. « Lors que Luc m’a approché, je lui avais dit c’est Forza que me défiait. Que j’étais prêt à en découdre avec ce dernier. Mais, il a insisté sur Reug Reug. Il m’a fait une proposition de cachet que j’ai accepté. Il était même question d’augmenter le cachet qu’il m’avait proposé », explique Elton, qui nie avoir a pris l’avance sur cachet, comme révélait par le promoteur. «



"C’est un million de Cfa qu’il m’a remis lorsqu’il m’a proposé le combat. C’était pour me préparer pour le combat. Ensuite, il a promis de me remettre un autre montant dans deux semaines. Ce qu’il n’a pas respecté (…) Je lui avais dit qu’au-delà de la Tabaski, je ne vais plus lutter pour son compte. C’est ainsi qu’à la veille de la Tabaski, mon manager Mbaye Diagne m'a appris qu’il lui a remis une somme de 500 000 Cfa», fait savoir le lutteur.



Il ajoute qu’il n’y a aucun contrat qui le lie au promoteur. «Au moment où je vous parle, je n’ai contracté aucun contrat avec lui. J’avais trouvé un accord de principe avec Luc. Mais il n’a rien respecté sur ce qu’on s’était dit. Du coup, j’ai pris mes responsabilités », note-t-il. Très en verve, Elton déclare que «Luc raconte des histoires » et jure qu’il ne va plus lutter pour lui. « J’ai tourné la page Luc Nicolaï. Je suis prêt à répondre partout pour me défendre. Je ne vais pas lutter à moins qu’il me propose un autre contrat », insiste-t-il.



Cheikh. T. Sy (stagiaire)

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook