Elu député, le maire de Keur Samba Kane exhibe ses attentes

Rédigé par leral.net le Lundi 28 Août 2017



Le département de Bambey, considéré comme l’un des plus pauvres du pays, a un nouveau défenseur. Nouvellement élu député, le maire de Keur Samba Kane, Ibrahima Khalil Fall, promet de s’engager pleinement pour porter les doléances de ses mandants au sein de l’hémicycle.

« Le département est considéré comme le département le plus pauvre du Sénégal malgré toutes les potentialités dont il regorge et la qualité de ses hommes, de ses femmes et surtout,de ses jeunes. C’est ce défi que nous devons relever par notre présence à l’hémicycle par un plaidoyer quotidien », a-t-il fait miroiter.

Le nouveau parlementaire qui confie que ses préoccupations tourneront autour du « bitumage » des routes Toubatoul - Keur Nganda, Bambey - Baba Garage, annonce que « les financements sont bouclés ». Son combat ne s’arrêtera pas là. Sur sud Fm, Ibrahima Khalil Fall relève qu'il va lutter aussi pour la « création de lycées, pour l’électrification, et pour l’hydraulique rurale».

A l'en croire, la mise en place de programme ambitieux de restructuration de l'économie basée sur la justice et l'équité a, amplement, contribué à la victoire de la coalition présidentielle, Benno Bokk Yakaar. Le maire de Keur Samb Kane a salué le « soutien des chefs religieux », qui n'ont pas manqué de leur poser quelques préoccupations liées à l'équipement en motoculteurs.







