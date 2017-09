Elu député, voici le serment de Toussaint Manga Membre de la 13e Législature, le jeune député, Toussaint Manga, promet de se donner entièrement à la cause du peuple sénégalais.

« A l’entame de cette 13e législature, en tant qu’élu du peuple, je voudrais remercier tous les Sénégalais.

Je tâcherai de garder en bandoulière durant ce quinquennat, les recommandations de mon maître et secrétaire général, le président Abdoulaye Wade, qui nous a dit: "soyez les députés du peuple sénégalais et travaillez exclusivement pour l'intérêt des Sénégalais. Je ne vous demande pas d’être des députés du PDS ou de Wattu Senegal ".



Je remercie vivement ma famille politique, le PDS et particulièrement sa frange jeune, l’UJTL sans oublier les amis, parents, sympathisants qui m’ont toujours soutenu de près ou de loin dans les moments difficiles.



J'adjoins à ces remerciements, ma région d’origine, la Casamance. J’espère vous représenter dignement avec les valeurs d'éthique et de morale bien connues de chez nous. Certes, nous sommes au premier jour du mandat mais, je pense fortement au dernier jour du quinquennat, jour pour lequel je souhaiterais quitter l’hémicycle la tête haute, avec le sentiment d'avoir accompli ma mission à la grande satisfaction du peuple sénégalais.



Je prie Dieu de ne jamais décevoir les Sénégalais et ceux qui ont cru en ma modeste personne.

