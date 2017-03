Emigration: 54 Sénégalais rapatriés de la Libye via la Tunisie avant-hier

Nouvelle vague de rapatriement de migrants sénégalais. Avant-hier, 54 Sénégalais en provenance de Tunisie ont débarqué à l’aéroport Léopold Sédar Senghor aux environs de 22 heures.



Ces migrants en provenance de la Libye ont rallié Dakar de leur propre gré, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur. Dans le document, on précise que ce rapatriement s'est fait suite à leur demande et avec l'aide de l'Organisation internationale pour les migrations (Oim).



Ainsi, ces Sénégalais rapatriés de la Lybie s'ajoutent à la dernière vague d'expulsés, au total 130, des Usa.

