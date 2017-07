Eminem travaille avec Dr Dre pour son nouvel album

Bonne nouvelle pour les fans d'Eminem. En pleine préparation de son nouvel album très attendu, il aurait retrouvé son mentor Dr Dre en studio. Le tandem promet des titres explosifs!



A 44 ans, et plus de 20 ans de carrière, Eminem n'a rien perdu de sa superbe. Même si son dernier album "The Marshall Mathers LP 2", sorti en novembre 2013, n'a pas pas réitéré le succès du premier volume paru en 2000, il a tout de même donné naissance à plusieurs titres percutants comme "Berzerk" et le polémique "Rap God", sans oublier "The Monster", un tube planétaire enregistré avec Rihanna. Depuis, le rappeur s'est fait plutôt discret, sortant la compilation "Shady XV" et enregistrant la BO du film "La rage au ventre", dont le titre "Phenomenal". L'an dernier, Eminem a seulement brisé le silence pour tacler Donald Trump dans le titre incisif "Campaign Speech".



Dr. Dre et Eminem réunis



Mais dans le plus grand secret, Eminem planche déjà sur le neuvième album de sa carrière. Et il ne sera pas seul dans cette aventure comme l'a révélé Allen Hughes, le réalisateur de "The Defiant Ones", qui comporte un documentaire sur.. Dr. Dre. « Les gens ne le savent pas mais Dr. Dre enregistre tous les jours. Il est un peu comme Picasso à sa façon, toujours en train de peindre.



En ce moment, il est en train de produire "The 11th Hour", un titre pour le prochain album d'Eminem » a-t-il révélé au site Uproxx. Ses propos ont évidemment fait l'effet d'une bombe. Dr. Dre se cache en effet derrière les plus gros hits d'Eminem, son poulain : "The Real Slim Shady", "Just Lose It", "My Name Is", "Crack a Bottle", "We Made You"... Autre bonne nouvelle : 2Chainz sera également présent sur le prochain album d'Eminem. L'attente sera difficile !



source:chartsinfrance