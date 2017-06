Émirats arabes unis: des chrétiens ont invité des musulmans à prier dans leur église

L’église orthodoxe de Simasana syrienne de St. George Jacobite à Al Ain, une oasis des Émirats arabes unis a accueilli pour la première fois des travailleurs musulmans à l’occasion de la prière du Maghreb qui précède l’iftar (repas de rupture du jeûne).

Tous les membres de cette église se sont particulièrement impliqués pour recevoir ces travailleurs en préparant les tapis de prière, et les repas.



Un geste d’une grande fraternité qui démontre que le dialogue et la cohabitation entre musulmans et chrétiens se déroulent dans un esprit fraternel et chaleureux au cœur du monde musulman. Cette expérience a été également particulièrement appréciée par les autorités des Émirats arabes unis qui ont lancé depuis juin 2016 un programme de tolérance religieuse.



Oumma.com