Emission «Le Grand Rendez-vous» : L’Etat sénégalais menace la 2stv de retrait de la licence d’exploitation

L’Etat sénégalais a menacé la 2stv de retrait de la licence d’exploitation, en cas de récidive de propos semblables à ceux entendus lors de l’émission du 20 janvier 2017 «Le Grand Rendez-vous» de la chaîne 2Stv, « au cours de laquelle le chroniqueur Mamadou Sy Tounkara a fait l’apologie de la lutte armée en Mauritanie ». Le ministre Secrétaire d’Etat à la Communication a d’ailleurs adressé en ce sens une mise en demeure au Pdg de la structre.





« Ce jeudi, le Ministre Secrétaire d’Etat à la Communication a adressé une mise en demeure au Pdg de la 2Stv suite à l’émission du 20 janvier 2017 «Le Grand Rendez-vous» de la chaîne 2Stv, au cours de laquelle le chroniqueur Mamadou Sy Tounkara a fait l’apologie de la lutte armée en Mauritanie. Ces propos inqualifiables et irresponsables violent gravement le cadre légal et réglementaire, voire conventionnel de l’exploitation d’un service audiovisuel qui se fonde sur une convention signée avec le Ministère de la Communication. Pis, ils sont de nature à compromettre la paix sociale et la stabilité de nos relations avec nos partenaires extérieurs, plus particulièrement nos voisins », a déclaré le ministre de la communication via un communiqué parvenu à la rédaction.



« Aussi, le Secrétaire d’Etat à la Communication a tenu à indiquer au Pdg de la 2Stv qu’en cas de récidive, l’Etat prendra toutes ses responsabilités en procédant notamment au retrait de la licence d’exploitation », a aussi menacé le Ministre Secrétaire d’Etat à la Communication.



Ces derniers jours, Mamadou Sy Tounkara avait dans un premier temps réagi à un communiqué signé Seydou Guèye en ces termes : Vous n’osez pas parler de la thématique que j’incrimine sans réserve, en exprimant, comme vous, ma vive indignation, ma totale désapprobation et que je condamne avec la plus grande fermeté : l’esclavage en Mauritanie. Le niez-vous ? En visite dans ce pays en mars 2016, le Secrétaire général de l’ONU Ban-Ki Moon y affirmait : « La Mauritanie doit veiller de toute urgence à ce que la nouvelle loi réprimant l’esclavage soit appliquée, effectivement et pleinement », ou encore « Cette pratique abominable n’a pas sa place au 21è siècle ». L’ONG Walk Free classe la Mauritanie comme pays ayant le taux le plus élevé de personnes réduites en esclavage dans le monde, environ 4 % de la population, soit 150.000 personnes environ. El Hor, SOS Esclaves et IRA Mauritanie luttent contre le fléau et des militants anti-esclavagistes sont emprisonnés. » Wait and see.



