En pleine course à l’Ely­sée, Emmanuel Macron s'est confié sans langue de bois sur les débuts difficiles de sa relation polémique avec son épouse, Brigitte Trogneux.



Interrogé par le média suisse RTS Info, Emmanuel Macron est revenu sur son histoire d’amour avec Brigitte, son épouse depuis bientôt 10 ans. Le candidat à la prochaine élection présidentielle a rencontré celle qui partage sa vie alors qu’elle était sa professeure de français et animait le club de théâtre au lycée privé La Providence, à Amiens. Malgré la polémique suscitée par leur couple et les 24 années qui les séparent, les deux tourtereaux n’ont jamais cessé de s’aimer. « Ça forge, parce que ça habitue à ne pas vivre dans le regard des autres. Ce qui est une règle de vie», a-t-il expliqué. « Quand vous pensez que quelque chose est juste, que ce sont vos convictions, vous pouvez, pendant des années, croiser des gens qui vous diront que ça n'a pas de sens, que ça ne se fait pas, que c'est mal… »



Dans le livre L’ambigu Monsieur Macron, paru en 2015, le journaliste Marc Endeweld revenait déjà sur cette relation atypique et expliquait ô combien Brigitte Macron a pu souffrir de l’opinion de ses proches : « Chez les Trogneux, divorcer pour un homme de 20 ans de moins ne se fait pas (…) Ca a été très difficile, c'est elle qui a rompu avec son milieu. Dans un premier temps, elle a dû subir la désapprobation totale ».



Des propos confirmés par Emma­nuel Macron en personne : « C'était une situation particulière. Le fait de l'avoir surmonté, surtout que nous avons fondé derrière une famille, pour moi, est très important. C'est la marque de caractère. Je pense qu'elle a eu beaucoup plus de courage que moi. En même temps, cela m'a appris que l'on ne se détermine pas en regardant simplement ce que veulent les gens. »



GALA



