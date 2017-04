Emmanuel Macron ( 23,7 %) et Marine Le Pen : (21,7 %) en tête, situation incertaine pour la troisième place Selon une estimation Ipsos-Sopra Steria pour « Le Monde », le candidat d’En marche ! obtiendrait 23,7 % des voix et celle du Front national 21,7 %. Le candidat de la droite et celui de La France insoumise seraient à égalité à 19,5 % des voix.





Selon Ipsos-Sopra Steria pour France Télévisions, Radio France et "Le Monde", les premières estimations sont les suivantes :



Emmanuel Macron : 23,7 %

Marine Le Pen : 21,7 %

François Fillon : 19,5 %

Jean-Luc Mélenchon : 19,5 %

Benoît Hamon : 6,2 %

Nicolas Dupont-Aignan : 5%



Nathalie Arthaud 0,7%

Philippe Poutou 1,2 %

François Asselineau 0,8 %

Jean Lassalle 1,5 %

Jacques Cheminade 0,2%







Le second tour de l'élection présidentielle se tiendra le 7 mai entre les deux candidats arrivés en tête au premier tour.





