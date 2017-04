Emmanuel Macron : Brigitte n'était pas sa première conquête !

"Brigitte, toujours présente, et encore davantage, sans laquelle je ne serais pas moi." Le 23 avril, dans son discours post-premier tour, Emmanuel Macron n'oubliait évidemment pas de remercier son épouse. Celle dont "la présence lui est essentielle" et sans laquelle "il n'aurait pas été capable de s'embarquer dans une telle aventure", des propres mots de leur ami et témoin de mariage Marc Ferracci.



D'autant que c'est tôt, très tôt, que ce duo désormais indissociable s'est formé. Lorsqu'en 1993, le candidat à la présidentielle rencontre celle à qui il dira "oui" en 2007, c'est un ado de 16 ans. Sa prof de théâtre en a vingt-quatre de plus, et est une mère mariée de trois enfants. Une histoire aussi forte qu'atypique, que le leader d'En Marche se plaît à évoquer dès que possible...



"Elle avait son âge, elle était mignonne"

Sauf que contrairement à ce que l'on pensait, Brigitte n'a pas été sa seule conquête. C'est en effet ce que relate la journaliste Anne Fulda, dans Emmanuel Macron, un jeune homme si parfait, paru aux Editions Plon. Car avant de craquer pour l'enseignante, le lycéen avait déjà eu une petite-amie. "Elle avait son âge, elle était mignonne" confie Jean-Michel Macron, le père de l'ancien ministre de l'Economie, dans cette biographie. "C'était la fille d'un collègue médecin du coin, cela a duré quelques mois." Une romance dont se souvient également sa mère Françoise Noguès, qui évoque, elle, "un amour de jeunesse avec une jeune fille de sa classe." Dans la vie de son candidat préféré, Brigitte n'était donc pas la première dame. Même si c'est bien elle qui pourrait bientôt emménager à l'Elysée.



