Emmanuel Macron : « Le Sénégal jouit d’une croissance remarquable qui démontre la solidité et l’attractivité de son économie » Le président de la République française Emmanuel Macron a évoqué ce matin à l’Elysée des relations bilatérales historique extrêmement fortes entre le Sénégal et la France. Le président français a aussi témoigné que le pays de la Téranga « jouit d’une croissance remarquable qui démontre la solidité et attractivité de l’économie sénégalaise ».



Rédigé par leral.net le Lundi 12 Juin 2017 à 13:04 | | 0 commentaire(s)|



