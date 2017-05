Accueil Envoyer Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Emmanuel Macron nouveau président fait son discours : « Je me battrai contre les divisions qui nous minent » Rédigé par la rédaction le 7 Mai 2017 à 22:42 | Lu 133 fois « Je sais les colères, les doutes, l’anxiété que certains ont exprimés », a dit le nouveau président alors que la candidate frontiste, Marine Le Pen, a recueilli 34,2 % des voix.



« Je sais les colères, les doutes » Emmanuel Macron a fait le constat des « difficultés » qui « nous ont affaiblis depuis trop longtemps : difficultés économiques, affaiblissement moral du pays ».« Je sais les divisions de notre nation qui ont conduit certains à un vote extrême, je sais les colères, les doutes, l’anxiété que certains ont exprimés, a dit le nouveau président alors que la candidate frontiste,Marine Le Pen, a recueilli 34,2 % des voix. Je me battrai contre les divisions qui nous minent. »

« Il est de ma responsabilité de vous entendre en luttant contre tous les formes d’inégalités, en assurant votre sécurité, en garantissant l’unité de la nation. » « J’œuvrerai àretisser les liens entre l’ Europe et les citoyens » « Ce soir c’est à vous tous que je m’adresse, peuple de France », a lancé celui dont le programme a provoqué un fort clivage, et qui a opté dimanche soir pour un ton résolument solennel.

« Je défendrai la France, ses intérêts vitaux, son image. J’en prends l’engagement devant vous. Je défendrai l’Europe, c’est notre civilisation qui est en jeu, notre manière d’être libre. J’œuvrerai à retisser les liens entre l’Europe et les citoyens. J’adresse aux nations du monde le salut de la France fraternelle. »

Conformément à ce qu’il avait dit dans l’entre-deux- tours, Emmanuel Macron a annoncé qu’il lancerait « dès demain » le chantier de « la moralisation de la vie publique ». « La vitalité démocratique sera dès le premier jour le socle de notre nation. Je ne me laisserai arrêter par aucun obstacle. j’agirai avec détermination, par le travail l’école, la culture, nous construirons un avenir meilleur. » « Aimons la France »

Le nouvel élu a également annoncé que la France participera « au respect des engagements en matière dedéveloppement et de réchauffement climatique ». Evoquant brièvement le contexte d’état d’urgence, il a également souligné que « la France sera au premier rang dans la lutte contre le terrorisme sur son sol et aussi bien que dans l’action à l 'international. Aussi longtemps que ce combat devra durer, nous le mènerons. » « Aimons la France », a encore lancé le nouveau président de la République, d’un ton grave.

