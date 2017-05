Accueil Envoyer Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Emmanuel Macron recevra Vladimir Poutine à Versailles le 29 mai Rédigé par la rédaction le 22 Mai 2017 à 19:35 | Lu 170 fois

La rencontre sous tension entre les deux chefs d’États aura lieu lundi prochain au Château de Versailles, en marge d’une exposition consacrée à Pierre le Grand. Ce sera la première visite du président russe à Paris depuis l’entrée en fonction du nouveau président français. Emmanuel Macron recevra lundi prochain son homologue russe Vladimir Poutine au Grand Trianon à Versailles, à l’occasion de l’exposition sur la visite de Pierre le Grand en France en 1717.

Réalisée en partenariat avec le musée de l’Ermitage de Saint-Pétersbourg, cette exposition “marque les 300 ans de relations diplomatiques entre la France et la Russie”, a annoncé l’Elysée dans un communiqué.Volonté commune de poursuivre le dialogue

Les deux hommes s’étaient déjà entretenus par téléphone le 18 mai. Une conversation de laquelle était ressortie la volonté commune de poursuivre le dialogue sur les crises en Syrie et en Ukraine. “Malgré les divergences de positions sur différents sujets, ils ont rappelé la relation ancienne et particulière entre les deux pays”, avait-on alors expliqué. Les deux présidents échangeront sur les “efforts pour combattre le terrorisme”, a précisé la présidence russe lundi.

Pourtant, Emmanuel Macron et Vladimir Poutine se rencontreront bien dans un climat de tension. Le candidat d’En Marche ! s’était distingué pendant la campagne présidentielle par une posture très ferme vis-à-vis de la Russie. Emmanuel Macron se montrait méfiant de Moscou qui appuie militairement le régime de Bachar al Assad en Syrie et est accusée de soutenir les séparatistes pro-russes dans l’est de l’Ukraine.

Une réserve du président français d’autant plus renforcée par les cyberattaques imputées à la Russie dont son équipe de campagne a été la cible. “Moscou a réussi à donner à Emmanuel Macron un cours accéléré de formation aux relations franco-russes”, expliquait François Heisbourg, conseiller spécial à la Fondation pour la recherche stratégique, il y a quelques jours.

“Surmonter la méfiance réciproque” Dans un entretien au magazine Challenges publié jeudi, l’ambassadeur de Russie en France, Alexandre Orlov, disait souhaiter qu’Emmanuel Macron renoue avec la politique du “général de Gaulle et François Mitterrand, quand la France pouvait exercer pleinement son rôle de grande puissance mondiale”.

“Nous attendons qu’il fasse preuve d’une plus grande autonomie de décision que François Hollande tout en restant dans le cadre des alliances traditionnelles de la France”, déclare le diplomate, qui avait marqué sa préférence pour le candidat de la droite et du centre, François Fillon, durant la campagne présidentielle.

Alexandre Orlov estime que Moscou et Paris peuvent s’entendre sur la Syrie. “Il faut maintenant aller de l’avant à Genève où la France peut jouer un rôle important”.Vladimir Poutine et Emmanuel Macron doivent “surmonter la méfiance réciproque qui s’est installée ces dernières années”, indique-t-il. “La Russie est prête à faire le premier pas avec le nouveau président français.”

A équidistance de la Russie et des Etats-Unis Le président français, qui entend renouer avec une ligne “gaullo-mitterrandienne” à l’international, avait dit vouloir placer la France, et l’Europe, “à équidistance de la Russie et des Etats-Unis”.

“On ne prendra pas nos consignes ni à Washington ni à Moscou ni ailleurs”, soulignait récemment un de ses proches. “L’indépendance, il faut s’en donner les moyens et donc faire des réformes pour obtenir les marges de manœuvre nécessaires, sur le plan diplomatique et militaire.”



source: Yahoo

Accueil Partager sur facebook



Plus de Télé < > Mali: arrestation d’un «baron» du trafic de drogue de la sous-région Donald Trump aux chefs d'Etat arabes: "l'Amérique ne mènera pas à votre place la guerre contre le terrorisme"