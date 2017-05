Emmanuel Macron : ses voisins n'en peuvent plus !

Selon "20 minutes", la vie des voisins d'Emmanuel et Brigitte Macron est devenue "une galère".



L'enfer des riverains de la rue Cler, dans le VIIème arrondissement de Paris date de l'entre-deux-tours de la présidentielle. C'est dans cette partie de la capitale qu'Emmanuel Macron et son épouse Brigitte, avaient décidé de poser leurs cartons lorsque l'ancien ministre de l'Economie a donné les clés de Bercy à son successeur, Michel Sapin. Mais comme le rapporte nos confrères de 20 minutes ce vendredi 19 mai, depuis que les Macron ont investi les lieux, la vie des voisins du nouveau président de la République n'est plus de tout repos.



"Prendre des photos, c'est un motif de contrôle. Vous avez le droit d'utiliser votre appareil mais pas avec abus", confie un agent de sécurité sur place. "On nous contrôle tout le temps pour aller travailler, c'est galère", se lamente, quant à lui, un habitant du quartier. "Le dispositif de sécurité est monté au fur et à mesure des élections. Au lendemain du premier tour de l'élection présidentielle, les policiers sont apparus en tenue mais la rue n'était pas encore barrée", explique un autre.



Alors que des parents d'élèves ne peuvent plus venir chercher ou déposer leurs enfants à l'école s'ils sont en voiture, d'autres s'organisent : "C'est vrai qu'il faut pouvoir s'organiser avec cette rue bloquée. Je m'arrange avec mon mari qui se gare plus loin", déclare une mère de famille. Fort heureusement pour les riverains, ils ne devraient plus trop croiser les Macron désormais. Et pour cause : le couple s'installe à l'Elysée !



source:Closer