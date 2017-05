Emmanuel Macron: voici combien il va toucher par mois

Président de la République, un job qui paye. En effet, Emmanuel Macron devrait toucher 14 999 euros bruts par mois, selon René Dosière, député PS et spécialiste des finances présidentielles. À l'année, cela représente plus de 179 000 euros bruts. Cette indemnité se décompose ainsi : 11 580,82 euros de salaire de base, 347,43 euros d'indemnité de résidence et 2 982,06 euros d'indemnité de fonction non-imposable.



Emmanuel Macron possèdera également quelques avantages non négligeables comme des logements de fonction, des voitures et chauffeurs privés, une flotte d'avions et la gratuité des transports ferroviaires. Emmanuel Macron devrait toucher autant que François Hollande, qui avait décidé de baisser le salaire de président alors que Nicolas Sarkozy l'avait augmenté pour l'aligner sur celui du Premier ministre et touchait alors 21 300 euros bruts par mois.



source: gentside.com