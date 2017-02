Emploi: Le Cdes propose un accès plus facile des PME à la commande publique

Le Président du Conseil des Entreprises du Sénégal, Babacar Diagne a invité, mercredi, le gouvernement à faciliter l'accès aux Petites et moyennes entreprises à la commande publique, ceci pour favoriser pour la création d’emplois et la promotion de l’auto- entrepreunariat. "Le Sénégal génère plus 324 000 demandeurs d’emploi par an dont les 40% ont au moins le Baccalauréat. Nous pensons que la seule alternative pour résorber cette grande problématique, est de mettre en place des leviers et réformes pour faciliter, encadrer et accompagner l’initiative privée", a dit M. Diagne ajoutant que "l’une des causes du taux élevé de 65% de mortalité précoce des PME, est due aux nombreuses difficultés d’accès à la commande publique".

Jugeant les procédures administratives assez lourdes pour les PME, Babacar Diagne estime "le Sénégal gagnerait à intégrer la plateforme e. registration", initiée par la CNUCED .

"Cette plateforme sera considérée aussi comme un observatoire national des PME, qui compte participer aux appels d’offre de la commande publique. Cela pourrait servir aussi de baromètre de suivi et d’évaluation des PME sénégalaises (...)Les entreprises inscrites dans cette plateforme, pourraient bénéficier d’un quitus spécial afin de remplacer le quitus fiscal, IPRES, Caisse de sécurité sociale, qui sont obligatoires pour participer aux appels d’offres", a-t-il expliqué.



Par ailleurs, le président du Cdes a préconisé la mise en place d’un fonds pour subventionner les frais d’expertise comptables onéreux pour la production des états financiers qui doivent être certifiés par l’ONECCA, l'exemption des micro et petites entreprises nouvellement créées au critère d’expérience pour les marchés inférieurs à 25 millions.



Egalement d'après lui, "vu la cherté de la production du document de capacité financière, le montant exigé, doit être amené à 25% du marché pour les entreprises nouvellement créées et inscrites à la plateforme e.registration".

