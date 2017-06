Employabilité des jeunes: Le conseil d’Administration de la Fondation Master Card à l’ANPEJ

Ce lundi 19 juin 2017, l’Agence nationale pour la promotion de l’emploi des Jeunes (ANPEJ) a accueilli dans ses locaux une délégation de la Fondation Master Card. Cette dernière, à l’occasion de son premier conseil d’administration décentralisé en Afrique, a choisi le Sénégal pour abriter cette importante rencontre.



La réunion s’est tenue en présence d’une délégation du ministère de l’Enseignement Supérieur et de la recherche dirigée par Malick Sow, du Directeur Général de l’ANPEJ, Amadou Lamine Dieng, de Dame Diop, Coordonnateur du Fonds pour la Formation Professionnelle et Technique (3FPT.



Une occasion pour la délégation de Master Card de prendre connaissance des axes stratégiques d’intervention et des réalisations de l’ANPEJ en termes de promotion de l’emploi des jeunes, mais aussi du 3FPT.



Tour à tour, les entités présentes à cette réunion ont procédé à une présentation de leurs dispositifs, en mettant en évidence leurs programmes phares ainsi que les stratégies d’intervention….



Le Directeur Général de l’ANPEJ Amadou Lamine Dieng après avoir rappelé l’essence de la création de l’agence, ses missions, son fonctionnement, son architecture au niveau national et ses chiffres en termes d’insertion des jeunes, a relevé le caractère important de la formation dans le dispositif de l’agence.



Monsieur Dieng a également mis en exergue les nombreuses mesures mises en œuvre pour faciliter aux jeunes l’accès aux financements.



Prenant la parole, le Président du Conseil d’administration de la Fondation Master Card s’est dit satisfait de ces dynamiques, et n’a pas manqué de se féliciter pour les efforts entrepris pour le renforcement de l’employabilité des jeunes.



Avant de clore la rencontre, deux bénéficiaires du programme Trust Youth mis en œuvre par l’ANPEJ et financé par la Fondation Master Card, ont tour à tour pris la parole, afin de partager leurs expériences avec l’assemblée.



Ponctué de visites et rencontres avec des institutions spécialisées dans la formation et l’insertion des jeunes, ce séjour marque la détermination et l’ambition de la Fondation à investir au Sénégal.



Pour rappel, la fondation Master Card est l’un des grands souteneurs de l’éducation en Afrique.