"Emprise" de Marième Faye Sall dans les choix du président : Mythe, réalité ou légende ? (Décryptage Leral)

Rédigé par leral.net le Mardi 12 Septembre 2017

Depuis la fameuse sortie de Mbagnick Ndiaye avec des effluves de remerciements dithyrambiques et antirépublicains à la Première Dame, beaucoup de sceptiques commençaient à véhiculer l’idée reçue dans les débats et les grands-places sénégalais, selon laquelle Marième Faye Sall aurait une emprise qui lui permettait d’influer dans les choix de son mari aujourd’hui, président de la République du Sénégal. Mythe, réalité ou légende. Leral.net donne sa langue au chat.





Or, les prérogatives constitutionnelles donnent au président la prérogative de nommer à sa convenance et sans délais, à tous les emplois civils et militaire de façon discrétionnaire. Mais dans la réalité, qu’est-ce que ça donne?

En tout cas, Youssou Touré, après avoir démissionné de son poste de secrétaire d’Etat chargé de l’alphabétisation, était finalement rentré dans les rangs après une « médiation » de la Première dame. Sacrée Marième Faye Sall.





C’est un secret de polichinelle, au Sénégal, tout le monde aime Marième Faye Sall. Marième Faye Sall n’est pas une reine rejetée comme marie Antoinette. Elle apparait comme une comète qu’on voit tous les 70 ans au Palais, une femme simple, qui reflète l’authentique femme sénégalaise dans sa grâce et sa résignation, qui a décidé d’être une femme au foyer, avant même que son mari ne soit président de la République du Sénégal.

Mais, de là à lui prêter des pouvoirs surnaturels et de faiseuse de roi, ni Leral.net, ni personne ne peut l’affirmer, mais, beaucoup de spécialistes du radio cancan par ouïe -dire, ne cessent de ressasser que la Première Dame serait également une femme déterminante dans les choix du patron de l’Alliance pour la République (APR). Et si ce n’était qu’une légende inventée de toutes pièces par les détracteurs de l’ancien ministre de l’Intérieur ?





Toutefois, c’est sûr aussi que les royaumes sénégalais étaient presque toujours matriarcaux, car, on sait que les Linguères dans le Walo avaient leur mot à dire.

Le sexe fort a presque toujours été la femme, même si l’homme a parfois tendance à faire la parade du Roi-lion. Tout comme en Afrique, on sait que la femme est toujours la conseillère de la nuit, qui vous fait prendre les bonnes décisions, le jour.





Mais, est-ce le cas avec la Première dame version ndokette et füden, même si Mbagnick Ndiaye de Ndefleng, toujours dans le gouvernement, corroborait cette thèse avec sa fameuse sortie. Légende, mythe ou réalité, allez savoir!





Mais, à voir la belle Marième Faye, avec son sourire ravageur et ses airs de l’amie-fée de tout le Monde, Leral.net est mesure de dire sans être contredit, que rien ne garantit qu’elle est aussi enveloppante et aussi décisive que certains puissent le prétendre. Maintenant où se trouve la VERITE. Seul Dieu le sait.

Massène DIOP Leral.net



