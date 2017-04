Emprisonnement de Khalifa Sall, ses soutiens déroulent leur plan pour sa libération Les proches de Khalifa Sall entendent durcir le ton pour exiger la libération du maire de Dakar. Suite à une réunion tenue à Grand-Yoff en présence de Me El Hadj Diouf, Cheikh Guèye entre autres soutiens, ils promettent de faire face au pouvoir pour mettre fin à sa détention.

Rédigé par leral.net le Mercredi 19 Avril 2017 à 12:10 | | 0 commentaire(s)|

Le ton est donné par l'adjointe au maire Soham Wardini, "Khalifa Sall commence à durer en prison. C'est une affaire politique qui exige une réponse politique. Nous devons nous battre pour le faire sortir", soutient cette responsable de l'AFP, qui se démarque de plus en plus de son leader Moustapha Niasse et Cie.



Autre intervenant, Souleymane Paye, il regrette quant à lui les accusations portées contre l'édile de la ville de Dakar. "Après 42 ans de vie politique, quand Khalifa est est venu aux affaires à la mairie de Dakar, il a fait sa déclaration de patrimoine devant un jury. Je connais quelqu'un qui a occupé plusieurs fonctions dans un court temps et qui a aujourd'hui, un patrimoine de plusieurs milliards alors que Khalifa Sall n'a même pas plus de 400 millions".



Pour Me El Hadj Diouf, toute cette affaire a été montée de toutes pièces pour pouvoir envoyer Khalifa Sall en prison tout en rappelant que l'infraction n'a jamais existé. Selon lui, "les populations doivent se dresser comme un seul homme et renforcer la mobilisation en montrant une détermination inégalable, car la bataille politique exige un rapport de force dont seuls des actions déterminantes et des engagements sans faille peuvent libérer Khalifa".



Quand au secrétaire général du PS, Ousmane Tanor Dieng, il n' pas été ménagé par Me El Hadj Diouf selon qui, "il a trahi le parti socialiste et la jeunesse sénégalaise. Il est grand temps qu'il soit démasqué car cet homme est dangereux pour le PS et la population sénégalaise" soutient-il. Il défie Ousmane Tanor Dieng qui soutient que Bamba Fall a voulu l'assassiner, de dire avec quelle arme.



"Tanor Dieng demande qu'on arrête Khalifa Sall parce qu'il l'empêche lui et le pouvoir de dormir. Khalifa est devenu le chouchou des socialistes", soutient-il, avant d'inviter le Président Macky Sall à accepter "la volonté des populations de Dakar". Une marche des femmes socialistes allant dans ce sens est annoncée pour mardi prochain pour obtenir la libération de Khalifa Sall.



source: le quotidien

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook