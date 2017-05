Emprisonnement du garde du corps du maire de Bambilor : Les proches de Nadiagne Diop parlent de tentative de liquidation politique de leur mentor

Entre le ministre Oumar Guèye et le maire de Bambilor, c’est presque le divorce, après l’incident noté au meeting dit de réconciliation tenu le 6 avril dernier à Bambilor, et lors duquel, les gardes du corps du ministre Oumar Guèye et de Ndiagne Diop se sont violemment affrontés. L’affaire portée devant la justice, se termine par l’emprisonnement du garde du corps de l’édile de Bambilor.



Adama Traoré alias « Ziggy » a été condamné avant-hier à 3 mois de prison de ferme pour coups et blessures volontaires. Face à la presse hier, les proches du maire de Bambilor estiment que celui-ci est loin d’être un nervi, comme le présente la partie plaignante.



" J’étais chargé de l’organisation du meeting, ce qui s’est passé est loin d’être le fruit des agissements d’un intrus ivre, encagoulé et qui voulait accéder à la tribune officielle. C’est faux", peste Pape Ndiaye conseiller municipal à Bambilor. Même sentiment pour son collègue Landing Mbengue, qui parle de "tentative de liquidation politique" du maire Ndiagne Diop.



"Oumar Guèye est dans une dynamique de trahison. Dans son Sangalkam, il ne gère que 3 villages, alors qu’à Bambilor, les populations des 21 villages qui composent la commune ne respirent que pour Ndiagne Diop. Il faut dire les choses telles qu’elles sont. Ce n’est que la pire jalousie, du fait que son hégémonie politique est menacée", ajoute-t-il. Convaincu de ce que le maire de Bambilor peut apporter à son parti, il réclame l’arbitrage du Président Macky Sall et n’exclut pas de tourner le dos à l’Apr si jamais Ndiagne Diop devait être sanctionné.



(L'Observateur)