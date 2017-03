En Angleterre, une jeune fille de 11 ans va devenir mère Du haut de ses 11 ans, la jeune Britannique va devenir la plus jeune mère du pays. La police a ouvert une enquête, rapporte la presse anglaise ce vendredi.

Rédigé par leral.net le Vendredi 17 Mars 2017

Elle est âgée de 11 ans, lui de quelques années de plus. Pourtant, cette jeune fille enceinte, s'apprête à devenir la plus jeune mère de l'Angleterre, rapporte la presse anglaise, ce vendredi.

Aussi, afin de savoir si cet accouchement résulte d'un viol ou d'une relation sexuelle consentie entre deux très jeunes adolescents, la police a ouvert une enquête. Son identité, ainsi que la date exacte de son accouchement n'ont pas été communiquées dans l'optique de protéger la future mère.



Les grossesses d'ado au plus bas depuis 70 ans

Jusqu'à présent, la plus jeune maman anglaise avait 12 ans. Le père n'avait qu'un an de plus. C'était en 2014. A l'époque, ils expliquaient être juste tombés amoureux. Les parents de la jeune fille enceinte racontaient alors avoir été surpris de découvrir, à un mois du terme, que leur petite fille était enceinte. "On ne peut que leur apporter du soutien. Les familles des deux côtés vont être très présentes", assurait-il alors.



Avant elle, une autre enfant de 12 ans avait donné naissance. C'était en 2006. La police avait découvert qu'elle avait été victime de viols par son frère.

Malgré ce triste record, le nombre de grossesses chez les adolescentes est à son niveau le plus bas en Angleterre depuis presque 70 ans.



source: BfmTv



