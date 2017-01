En Gambie, à quelques heures de la date-butoir, le pays se vide de sa population Ce mardi 10 janvier 2016 sera une date historique pour la Gambie. Le conseil constitutionnel composé essentiellement de juges Nigérians et Sierra-Léonais va statuer sur les recours déposés par le camp de Jammeh qui conteste les résultats du scrutin présidentiel du 1 er décembre dernier qui donnent la victoire au candidat de l'opposition Adama Barrow. A quelques heures du verdict, la Gambie se vide de sa population.

Plusieurs milliers de Gambiens ont fini de rallier le Sénégal, craignant des affrontements sanglants dans leur pour forcer Yaya Jammeh à quitter le pouvoir, a constaté l'envoyé spécial du quotidien. Plusieurs mouvements de personnes sont enregistrés ces derniers jours au niveau des frontières entre le Sénégal et la Gambie. Ce dimanche, plusieurs centaines de Gambiens ont quitté leur pas pour trouver refuge au Sénégal notamment dans les régions sud telles Ziguinchor et Sédhiou. Dans les différentes gares routières des capitales régionales de la Gambie, c'est la grande bousculade pour se trouver une place dans un véhicule en partance pour le Sénégal. Certains chefs de famille nantis, préférant eux louer des véhicules pour évacuer tous les membres de leur famille. Par ailleurs, dans les principales rues de la capitale Banjul, c'est le calme plat, il n'y 0a pas beaucoup de mouvements. Les activités économiques tournent au ralenti ces derniers jours. Le constat est fait, même dans les grands hôtels du pays, une bonne partie des touristes ont quitté le pays.

source: le quotidien

