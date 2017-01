Accueil Envoyer Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte En Inde, une fillette de 12 ans violée par le principal et trois profs de son école Rédigé par La rédaction le 24 Janvier 2017 à 12:30 | Lu 365 fois Une fillette de 12 ans a été admise en urgence à l'hôpital de Patna, au nord-est de l'Inde dimanche 15 janvier. Elle aurait été violée par le principal et trois professeurs de son école. Le fléau des viols collectifs se poursuit en Inde.

Le site The Indian Express rapporte que dimanche 15 janvier, une petite fille de 12 ans a été admise dans un hôpital de Patna, une ville au nord-est de l'Inde, après avoir été prétendument violée par le directeur de son école et trois professeurs.



Kusum Bharati, en charge de la division des violences faites aux femmes de la police de Jehanabad a déclaré au site d'information que la fillette avait été retrouvée par sa mère sur le toit de l'école. Elle a été admise au Patna Medical College dans un état critique en raison de saignements importants. La mère de la victime, également professeure dans l'établissement, a déclaré que sa fille qu'elle élève seule, souffrait d'un handicap mental.



"Elle est mon seul enfant, elle souffre d'un retard mental. Comme il n'y a personne pour prendre soin d'elle à la maison, elle m'a accompagnée à l'école." Elle a fait savoir qu'elle envisageait de déposer une plainte auprès du département d'État de l'éducation.



De son côté, le département de la police de Jehanabad s'occupant des violences faites aux femmes est toujours à la recherche des quatre hommes, qui ont pris la fuite. Selon le National Crime Records Bureau du ministère de l'Intérieur indien, 34 000 viols ont été enregistrés en Inde en 2015. Un viol serait signalé toutes les 22 minutes aux autorités, mais seuls 26,4% d'entre eux aboutiraient à une peine contre les accusés.







Source: terrafemina.com

