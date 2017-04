En Malaisie, un député suggère aux victimes de viol d'épouser leur agresseur

Ses déclarations ont soulevé un véritable tollé. Un député malaisien est sous le feu des critiques dans son pays après avoir suggéré, mardi, dans l'enceinte du parlement national, que les victimes de viol devraient épouser leur agresseur afin d'éviter un "avenir sombre", rapporte le Guardian.



Datuk Shabudin Yahaya qui, avant d'être député, était un juge chargé d'appliquer la charia, a formulé cette "suggestion" en marge d'un débat portant sur une loi sur les agressions sexuelles contre des enfants, adoptée depuis. Tout en reconnaissant que le viol constitue un crime, cet élu malaisien a ainsi soulevé l'hypothèse que les violeurs et leurs victimes pouvaient résoudre leurs problèmes et "tourner la page" en se mariant.



"Peut-être qu'à travers le mariage ils pourraient mener une vie plus saine. Et ainsi, la personne violée n'aurait pas nécessairement un avenir sombre. Au moins, elle aurait un mari, et cela pourrait servir de remède contre l'augmentation de ces problèmes", a ainsi déclaré Datuk Shabudin Yahaya, dont les propos ont été rapportés par le journal local The Star.