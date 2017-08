En Russie: Un journaliste reçoit un coup de poing en direct

Nikita Razvozjaïev, journaliste de la chaîne de télévision pro-Kremlin NTV, louait le professionnalisme des unités de parachutistes russes quand un homme barbu, apparemment ivre, s'est approché de lui en balbutiant quelque chose sur l'invasion de l'Ukraine, pays en proie à un conflit armé entre forces régulières et rebelles prorusses. Lorsque le journaliste lui a demandé gentiment de se taire, l'homme lui a lancé une forte droite au menton, le forçant à cesser son intervention télévisée.





«Si tu me parles encore comme ça, putain, tu vas t'en manger une», a crié l'assaillant présenté comme Dmitri Orlov. La vidéo de l'incident, qui s'est produit dans le célèbre parc Gorki de Moscou, a été regardée par plus de 400 000 personnes sur le site de la chaîne NTV.



L'assaillant a rapidement été arrêté par la police, selon la chaîne. La fête des parachutistes, célébrée en Russie le 2 août, donne lieu à de nombreuses bagarres provoquées par des membres, actifs ou anciens, de ces troupes d'élite dans les rues et les parcs à travers le pays où ils se réunissent pour boire en plein air et manifester leur bravade.



NTV a ensuite montré des images de l'homme dans un commissariat, s'excusant pour son geste et proposant de dédommager financièrement le journaliste.



(L'essentiel/AFP)