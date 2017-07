Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici En couple avec le même homme, ces jumelles veulent vivre leur grossesse en même temps ! Rédigé par leral.net le Mardi 25 Juillet 2017 à 15:06 | | 0 commentaire(s)|

Les australiens Ben Byrne, Anna et Lucy DeCinque avaient déjà fait les manchettes pour leur mode de vie inusité. Surnommé l’homme le plus chanceux du monde, il est en couple avec ces jumelles, qui partagent tout, incluant leur lit.





Si elles ont dépensé près de 250 000$ en chirurgie esthétique pour davantage se ressembler, aujourd’hui, elles veulent vivre l’expérience de la maternité ensemble.

Voulant avoir des enfants avec Ben, elles se sont demandées s’il était possible de tomber enceintes en même temps.



Mais le plus étrange, c'est qu'elles se demandent aussi quel serait le lien entre leurs enfants, puisqu’ils auraient le même père. Des cousins ? Des demi-frères ou demi-sœurs ?

Si elles n’arrivent pas à concevoir en même temps, Anna et Lucy songe à la fertilisation in vitro, aux mères porteuses ou à l’adoption.



Mais pourquoi vivre la grossesse en même temps ? Tout simplement pour se ressembler. Ces femmes veulent toujours être ensemble et faire les mêmes choses.

Toutefois, leurs choix soulèvent bien des critiques sur le Web.



« Nous savons qu’il y a beaucoup de gens qui se disent « mais c’est quoi ces conneries », mais au bout du compte, ce sont nos corps, c’est notre vie. Nous voulons avoir des bébés avec le même homme et nous voulons nous marier avec le même homme.



Nous sommes si heureuses d’avoir trouvé un gars qui nous aime pour qui nous sommes et nous chérit. Notre relation est merveilleuse, et Ben adore les enfants, il sera un père formidable. »





