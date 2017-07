Et comme il n’y a que les imbé­ciles qui ne changent pas d’avis, c’est une Laurence Haïm à nouveau quali­fiée de

sur son compte Twit­ter, qui vient d’an­non­cer son départ du mouve­ment d’Em­ma­nuel Macron.

Après six mois aux côtés d’Em­ma­nuel Macron, Laurence Haïm a décidé de reve­nir à ses premières amours jour­na­lis­tiques et vient d’an­non­cer qu’elle quit­tait le mouve­ment En Marche.C’était une des recon­ver­sions les plus commen­tées, il y a six mois de cela. Après avoir été corres­pon­dante aux Etats-Unis pendant des années pour le groupe Canal +, Laurence Haïm rendait sa carte de presse pour deve­nir porte-parole d’Emma­nuel Macron et du mouve­ment En marche pour la prési­den­tielle 2017. A l’époque, l’ex-jour­na­liste d’iTELE confiait avoir « tourné la page du jour­na­lisme ».« J'ai pratiqué le jour­na­lisme avec passion pendant vingt ans, et à un moment donné, j'ai eu envie de chan­ger de vie», décla­rait-elle sur BFMTV.« Je sais que ça peut paraître un peu bizarre de vouloir chan­ger de vie, j'ai vrai­ment eu envie de m'enga­ger de manière citoyenne et de ne plus être jour­na­liste. »« jour­na­liste »

Sous une vidéo où elle fait le tour du bureau de campagne d’En Marche vide, Laurence Haïm annonce : « Mission accom­plie ! Je quitte En marche ce soir. En route vers de nouvelles aven­tures de vie. Dernier regard ému. » Contac­tée par nos confrères de Puremédias, Laurence Haïm confirme son envie de reprendre le jour­na­lisme. « Je crois que c'est une passion, le jour­na­lisme, on ne la perd pas, souligne-t-elle. Il y a eu un temps pour la campagne, il y a main­te­nant un temps pour la gouver­nance. » Il se murmure que certaines chaînes l’au­raient déjà contactée pour couvrir la venue de Donald Trump à Paris, pour les célé­bra­tions du 14 juillet.



source: Voici