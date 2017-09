En perspective du nouveau gouvernement : beaucoup de marabouts installés dans des hôtels Les spéculations sur la composition du nouvel attelage gouvernemental. Et le président Macky Sall maintient le suspense malgré la démission du Premier ministre.

Cette période de supputations et d’incertitudes fait l’affaire des marabouts. Selon le journal

L’As qui relève que les Sénégalais sont très attachés aux mystiques a constaté la présence de plusieurs marabouts faiseurs de miracles et charlatans dans les hôtels de Dakar.



Sans doute, ils ont été convoyés par certaines personnalités pressenties pour entrer dans le nouveau gouvernement ou encore d’anciens ministres qui veulent rester à leur poste. Le canard soutient que c’est la traite des marabout en attendant que le président Macky Sall et son Premier ministre ne donnent les noms des membres du nouveau Gouvernement.



