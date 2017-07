En plein concert, un rappeur saute dans le public et… se fait voler sa chaîne en or

Le rappeur Aaquil Brown, surnommé Slim Jimmy et membre de Rae Srem­murd, s’est fait déro­ber une chaîne en or alors qu’il se produi­sait en live à Paris.



Son voyage à Paris lui aura coûté cher. Le rappeur améri­cain Aaquil Brown (à l’ori­gine de la chan­son du Mannequin Chal­lenge avec son groupe Rae Srem­murd) ne risque pas de remettre les pieds de sitôt dans la capi­tale.



Le 3 juillet, alors qu’il assu­rait la première partie de Gucci Mane, star du rap améri­cain au Zénith de Paris, le chan­teur s’est laissé aller à un plon­geon dans la foule qu’il a dû vite regret­ter.



Contrai­re­ment à Shy’m, lui s’est bien fait récep­tion­ner par les fans à l’ar­ri­vée… Voire même un peu trop. Emporté par la foule, le rappeur s’est rendu compte, une fois remonté sur scène, qu’il ne portait plus la chaîne en or qu’il avait autour du cou, a révélé le site du Mouv, vidéos à l’ap­pui.



Après avoir fait couper la musique, l’in­té­ressé s’est adressé au public et a demandé à ce que le bijou dérobé, estimé entre 90 000 et 100 000 euros tout de même, lui soit resti­tué. Sans succès. Et ce n’est pas la récom­pense de 15 000 dollars propo­sée, qui a changé la donne.



Si le show a toute­fois été assuré, la soirée a fini au commis­sa­riat du 19e arron­dis­se­ment de Paris pour la victime, qui est allée porter plainte.



