En roue libre, Kendall Jenner chute à vélo et s'étale de tout son long, sa sœur en rit Rédigé par leral.net le Mardi 16 Mai 2017 à 22:59 | | 0 commentaire(s)|

Kendall Jenner a fait une chute assez spec­ta­cu­laire alors qu’elle faisait du vélo et sa sœur Khloé Karda­shian a tenu à parta­ger ces images. À quelques semaines du début du Tour de France, Kendall Jenner a encore quelques petits appren­tis­sages à faire avant de pouvoir rempor­ter le maillot jaune. Mannequin de profes­sion, elle est plus habi­tuée à manier le bikini avec Bella Hadid, les cuissardes géantes tout en étant topless ou la lingerie transparente que le guidon d’un vélo.



C’est pour­tant sur un bicycle, comme disent nos amis québé­cois, qu’elle a tenté de para­der devant les camé­ras.

Sur le papier, son projet avait tout pour réus­sir. L’en­gin qu’elle pilo­tait était d’un beau rouge pimpant et c’est avec classe et style qu’elle arbo­rait un manteau pourpre à plumes bouf­fantes.



L’en­semble respi­rait l’été, la légè­reté et l’éva­sion. Prises à quelques mètres d’un champ cultivé, ces images de Kendall Jenner perchée sur un vélo véhi­cu­laient sans peine l’im­pres­sion d’avoir affaire à une jeune femme au look soigné en toutes circons­tances, mais qui sait rester simple et profi­ter des petits plai­sirs de l’exis­tence. Le problème, c’est que cette image idéale s’est ache­vée dans la pous­sière et le fracas. Appa­rem­ment, personne n’avait ensei­gné à Kendall Jenner les rudi­ments du frei­nage. C’est donc avec ses pieds qu’elle a tenté de ralen­tir son avan­cée.



Mais elle a vite été déséqui­li­brée, son vélo a conti­nué à progres­ser, et elle est tout bonne­ment tombée, s’éta­lant de tout son long sur le gravier. Elle a dû y perdre quelques plumes au passage, mais elle en a ri. Un état d’es­prit partagé par sa sœur Khloé Kardashian qui a mis la vidéo en ligne sur Insta­gram pour le plus grand plai­sir de l’In­ter­net mondial.



source: Voici





