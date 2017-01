En route pour la CAN 2017 : les Lions ont effectué leur première séance d’entrainement ce lundi 02 janvier au Stade LSS

Rédigé par leral.net le Lundi 2 Janvier 2017 à 23:01 | | 0 commentaire(s)|

Les protégés d’Aliou Cisssé ont débuté leur première séance d’entrainement ce lundi 02 janvier au stade Léopold Sédar Senghor comptant pour les préparatifs de CAN 2017 au Gabon. Pour ce premier galop d’entrainement de plus d’une heure, les lions qui n’étaient pas au complet ont fait d’abord le tour du terrain avant d’en terminer aux ateliers spécifiques.



Seuls une douzaine de joueurs avaient pris part à ce premier galop d’entrainement : Moussa Konaté, Zarco Touré, Khadim Ndiaye, Cheikh Ndoye, Abdoulaye Diallo, Pape Seydou Ndiaye, Cheikh Mbengue, Saliou Ciss, Kara Mbodji, Henri Saivet, Ismaila Sarr, Famara Diedhiou.



L’effectif sera au complet le mardi 03 janvier avec l’arrivée des autres joueurs évoluant en Angleterre, Italie, Espagne, Turquie, etc, comme Sadio Mané, Idrisa Gana Guèye, Cheikhou Kouyaté, Mame Birame Diouf, Moussa Sow, Diao Baldé Keita, Kalidou Koulibaly, Mohamed Diamé, Pape Kouly Diop, Pape Alioune Ndiaye, Lamine Gassama.



Pour rappel les Lions recevront de la main du président Macky Sall le drapeau national le 04 janvier au Palais de la République.



Landing DIEDHIOU, Leral.net





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook