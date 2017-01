En route vers la Can : Infirmerie des lions : Koulibaly débarque avec son kiné Absent des pelouses depuis le 11 décembre dernier suite à une blessure au genou, Kalidou Koulibaly a rejoint la Tanière avec un kinésithérapeute de Naples. Le défenseur sénégalais s’est entraîné hier sous l’œil attentif de ce spécialiste.

À la 40ème minute de la 16ème journée du Calcio, lors du déplacement de son équipe Naples sur la pelouse de Cagliari, Kalidou Koulibaly a donné des sueurs froides à son coach Maurizio Sarri, mais aussi au sélectionneur national Aliou Cissé. Le défenseur sénégalais venait d’être touché au genou. Si les premiers diagnostics ont fait état d’une élongation du ligament collatéral externe du genou gauche, la participation du défenseur sénégalais à la prochaine Coupe d’Afrique n’est pas compromise.



Absent des pelouses pendant deux semaines, le natif de Saint- Dié se remet progressivement. D’ailleurs, hier, il était le 15ème joueur du dispositif d’Aliou Cissé à prendre part à la séance d’entraînement. Même s’il n’a pas pris part au galop collectif de l’équipe, l’ancien Messin a travaillé en solitaire sous la houlette du kinésithérapeute dépêché par Naples. Pendant 45 minutes, Koulibaly est resté sous observation médicale. Mais il a tâté le cuir, fait quelques passes et autres déplacements. D’ailleurs, il s’est entrainé à part.



Toutefois, le médecin déployé par Naples ne fera pas le déplacement au Congo Brazzaville. Il va progressivement s’assurer que Kalidou redevienne opérationnel. Sa mission consiste à mettre sur pied le joueur et à assurer l’étape de Dakar. Au moment où l’équipe s’envolera vers Brazzaville pour rejoindre son camp de base, le kiné lui fera le chemin inverse pour retourner à Naples.



Thierno Malick Ndiaye avec Stades

