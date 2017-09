En route vers la "privatisation" de la SONACOS et le groupe la Poste La Sonacos et le groupe La Poste seront bientôt des entités privées. Selon le journal « Le Quotidien » qui a donné l’information dans sa parution du jour, cette opération commencera au plus tard à la fin de l'année pour s’achever en 2019.

A en croire le journal, le Fonds monétaire international (FMI) et le gouvernement du Sénégal se sont déjà mis d'accord sur la privatisation de la Sonacos. Il ajoute que le groupe la Poste qui et dans une situation « financière à la limite, catastrophique », sera dans la même dynamique de privatisation. Elle devrait même être enclenchée dès cette année.



Pourvu que ce soit dans l’intérêt des Sénégalais.



La rédaction de Leral.net

