La 5e édition de l'opération " En route vers les Grandes Ecoles" se tiendra le mercredi 1er mars au niveau de la salle de cinéma de l'Institut français de Dakar à 15 heures.



Organisée conjointement par Campus France Sénégal et le Service de Gestion des Etudiants Sénégalais à l'Etranger (SGEE), cette manifestation vise à " promouvoir les filières d'études supérieures en France auprès des meilleurs élèves du Sénégal", répondant en cela "aux attentes des plus hautes autorités sénégalaises dans le cadre de la nouvelle politique d'attribution et d'allocation des bourses à l'étranger".



Selon les termes du communiqué de presse parvenu à la rédaction de leral.net," cette manifestation permettra également de présenter les accords récemment signés entre l’Etat du Sénégal et les Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles des lycées Louis le Grand, Henri IV et Lycée du Parc qui s’engagent à accueillir des boursiers d’excellence sénégalais avec l’appui de l’école Polytechnique".



Informations Pratiques :

Lieu : Institut Français de Dakar

Heure : 15h00



Pour plus d’informations, contactez M. Allé DIOP Courriel : alle.diop@institutfrancais-senegal.com Tel : 77 232 85 51



Alain Lolade