En studio, depuis plusieurs mois, Thione Seck prépare un coffret de sept albums Thione Seck est en studio. Le père de Wally Seck va sortir un coffret de sept albums avec plus d’une trentaine de titres et la participation d’une quarantaine d’artistes.

Il avait publiquement annoncé au cours de la soirée d’anniversaire de son fils, qu’il était en train de mijoter un succulent plat de «ceebu jën». Il semble que Thione Ballago Seck va bientôt le servir. En effet, le lead vocal du groupe Raam Daan est en train d’enregistrer au niveau de son studio flambant neuf, aménagé chez lui à Ouest Foire. Depuis plus d’un mois, c’est un ballet incessant de chanteurs qui défilent sur les lieux.



Le maître des céans, qui est à la baguette, ne ménage aucun effort pour mettre ses hôtes à l’aise et leur indiquer la conduite à tenir, pour bien être dans le tempo. Il s'apprête à sortir un coffret de sept albums, avec plus d’une trentaine de titres et la participation d’une quarantaine d’artistes, comme Adiouza, Didier Awadi, Yoro Ndiaye, Alioune Kassé, Idrissa Diop, Alioune Mbaye Nder, Mapenda Seck, son fils Bombally Seck, Marie Ablaye Ndiaye, Mame Ngor Diazaka, Gorgui Ndiaye, Abdou Guitté Seck, Manel Diop, Fallou Dieng, Paulette Diémé etc.



Décidé à rattraper le temps perdu, Thione Ballago Seck compte le faire de la plus belle des manières. Et le coffret sera fort justement titré «Thione Seck à gogo». Durant sa longue période d’hibernation, il a surtout cogité sur les moyens de fédérer tous les chanteurs sénégalais autour d’un projet ambitieux et porteur.



«C’est pour participer à sa manière à cette année décrétée comme celle de la Culture, qu’il a décidé de s’investir entièrement dans cette exaltante aventure», explique notre interlocuteur. «Il est évident que la réussite d’une telle entreprise requiert la mobilisation de moyens conséquents. Thione Seck a fait le pari de réunir plus de quarante artistes autour de son idéal de participer un peu plus à l’émergence d’une musique sénégalaise de qualité», ajoute-t-il.



Tous les styles musicaux ont été pris en compte. Ballago et ses invités surfent allègrement entre funk, reggae, salsa, mbalax et rap. Pour la partie salsa, Thione Seck a décidé de la confier au guitariste Yakhya Fall.



Et Thione ne compte pas s’arrêter en si bon chemin, car toutes les têtes d’affiche seront contactées. En principe, elles devront toutes intervenir en dernier lieu. Le leader du Raam Daan veut juste donner un coup de pouce aux plus jeunes et magnifier la belle complicité qui existe entre tous les artistes qui ont répondu à son appel.



Mais aussi, avec cette nouvelle entreprise, il prouve, si besoin en est, qu’il tient à participer à sa manière à l’éclosion d’une musique sénégalaise conquérante et respectée. Vaste et noble chantier qui doit pouvoir réunir toute la grande famille musicale autour de l’essentiel.





