En vacances, les Zidane la jouent "Alerte à Malibu"

Farniente, soleil ! C'est en famille que Zizou est parti en vacances. A Ibiza, l'entraîneur du Real Madrid se la coule douce auprès de sa tendre et chère Véronique et de ses quatre garçons, Enzo, Luca, Théo et Elyaz.



Et l'aîné n'est pas avare de poster des photos des vacances de rêve du clan sur son compte Instagram. Papa, maman, et la bande des quatre garçons posent cette fois-ci tous ensemble et certains ont même opté pour la mode maillot de bain rouge digne de la série Alerte à Malibu !



