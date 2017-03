En visite au Tchad: Marine Le Pen prend un bébé noir dans ses bras. Réactions des Tchadiens

Il y a quelques jours, Marine Le Pen, candidate du Front national aux présidentielles françaises, s’est rendue au Tchad pour une visite officielle. Elle a été reçue au Palais présidentiel par Idriss Deby. Le président tchadien n’a pas manqué de saluer l’engagement de son hôte et surtout sa détermination à mettre un terme à la Françafrique si jamais elle est élue présidente en France. « J’ai dit à Idriss Deby tout le mal que je pensais de la Françafrique », a déclaré Marine Le Pen. Une nouvelle qui a été bien accueillie par le chef de l’Etat du Tchad ainsi que les pan africanistes.



Lors de cette visite, Marine Le Pen a rencontré également les soldats français de l’opération "Barkhane". Il faut dire que depuis son arrivée à la tête du Front national, en 2011, c’est la première fois que Marine Le Pen est reçue par un chef d’Etat africain.



Notons qu’au regard de ses déclarations xénophobes, bon nombre d’Africains et de Tchadiens, en particulier, ont estimé que la candidate du Front populaire n’était pas la bienvenue en Afrique, compte tenu de ses propos qui visent à rejeter les Noirs.



UNDR, un parti d’opposition tchadien, a d’ailleurs fait savoir que « Marine Le Pen est la candidate de l’extrême-droite raciste et xénophobe à l’élection française. Le Tchad ne doit pas montrer une quelconque sympathie pour cette candidature ».



Allant dans le même sens, d’autres Tchadiens interrogés par des médias locaux, ont exprimé leur exaspération de voir Marine Le Pen à N’Djamena, mais surtout la voir tenir un bébé tchadien dans ses mains. « Marine Le Pen n’est pas la bienvenue chez nous », a affirmé l’un d’entre eux. Pour un autre, « elle n’aime pas les Africains, elle ne doit pas venir chez les Africains », lance-t-il sur un ton de colère.



afrk.mag