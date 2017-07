En voyant cette maman venir chercher son fils à la sortie de l'école, toutes les mères sont outrées par les tenues qu'elle porte! (photos+vidéo)

Rédigé par leral.net le Mercredi 12 Juillet 2017 à 13:09 | | 0 commentaire(s)|

Comme toutes les mamans, Bella dépose ses enfants à l’école le matin et vient les chercher au soir. Seulement, plusieurs parents d’élèves ont fait des remarques sur ses tenues, jugées trop provocantes raconte le Daily Mail.



comprendre pourquoi elle ne peut pas s’habiller comme elle le désire : « Mes enfants m’aiment comme je suis. Si je devais changer mon apparence, ce ne serait plus moi. »

Elle continue en affirmant qu’elle est « vue par la société différemment à cause de la manière dont elle s’habille (…) Les gens me regardent et pensent que je suis une vilaine fille. »



De plus, certaines mères de famille l’accusent de priver ses enfants en privilégiant son maquillage et sa chirurgie (Bella s’est fait refaire la poitrine) alors que ses enfants sont en parfaite santé et se portent bien.



« Je n’ai pas fait de la chirurgie plastique pour ressembler à une star du porno mais parce que j’ai eu trois enfants et que mon corps était totalement déformé. Je l’ai fait pour me sentir bien dans mon corps. »



Elle conclut en affirmant qu’« avoir un look particulier ne signifie pas que je dois être jugée différemment »







La jeune femme explique ne pas



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook