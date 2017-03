Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Enceinte, Beyoncé s'impose un programme très sportif Rédigé par leral.net le Vendredi 10 Mars 2017 à 22:52 | | 0 commentaire(s)| Même enceinte de jumeaux, Beyoncé ne compte pas se laisser aller. La star suit un programme très sportif pour rester en forme.

Beyoncé ne veut pas vivre une grossesse plan-plan. Privée par ses médecins du festival Coachella, l'interprète de Single Ladies ne compte pas se reposer pour autant. Alors qu'elle est enceinte de jumeaux, la star ne se prive pas de faire du sport, bien au contraire. Selon US Weekly, Beyoncé passerait même beaucoup de temps à la salle pour se tenir en forme. Le magazine raconte qu'elle est une fan de la chaîne SoulCycle, dont les cours de 45 minutes allient vélo d'intérieur et exercices pour tonifier le haut du corps. Toujours selon US Weekly, Queen B se rendrait dans une salle de Los Angeles presque tous les jours.

Les cours de sport se pratiquent dans l'obscurité presque totale, la salle étant éclairée de quelques bougies. Beyoncé, accompagnée de son mari Jay-Z, aurait donc pris l'habitude de rejoindre la salle sans se faire voir et de la quitter tout aussi discrètement, raconte un proche du couple. US Weekly ajoute enfin que si Jay-Z n'est pas disponible pour épauler sa femme, Beyoncé peut alors compter sur Kelly Rowland pour la motiver. Les deux femmes s'y sont retrouvées le 8 mars pour entretenir leurs corps.





