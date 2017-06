Enceinte, Jacqueline Galant fait parler son bébé sur Facebook: «Ma maman est très calme cette année!»

(sudinfo) Sur Facebook, l’instant mignon de la semaine – et certes un peu délirant – est signé Jacqueline Galant. L’ex-ministre de la Mobilité offre à ses amis une interview attendrissante de son bébé…



Selon la bourgmestre MR de Jurbise, une réelle complicité unit déjà son futur bébé et la fille de sa nièce, Yzie. Et si la future maman arrive bientôt au terme de sa grossesse qui est prévu pour la fin juillet, elle participe tout de même aux manifestations folkloriques de sa région !

« Petit flash info de bébé : Ma copine Yzie marche ! Elle me raconte, dans ce langage qui nous est propre, qu’elle manque de stabilité et a du mal d’amortir certains chocs », écrit la bourgmestre. « Juin est un mois très festif. J’ai eu l’occasion de participer au folklore de la région ! Ma maman est très calme cette année ! Ce n’est pas le cas de mon papa ! Moi je voudrais danser et faire la fête avec vous ! Malgré toutes ces festivités, je suis au top apparemment ! À très bientôt. Bébé »









