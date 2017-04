Energies renouvelables: Adji Otèth Ayassor remplace Thierno Tall à la tête de la SABER

Adji Otèth Ayassor est désormais le président par intérim de la Société africaine des biocarburants et des énergies renouvelables (SABER). Avant d’obtenir ce poste, le cadre togolais avait été à la tête du ministère togolais de l’Economie et des Finances pendant 9 ans ainsi que conseiller du président Faure Gnassingbé. Il vient remplacer provisoirement à la SABER, le Sénégalais Thierno Tall, décédé en janvier dernier, après avoir présidé l’institution sous-régionale pendant 6 ans.



La SABER est une organisation internationale qui a pour objectifs la promotion et le financement des projets d’énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique, le renforcement des capacités et les conseils aux gouvernements et au secteur privé sur les marchés de l’énergie propre et du carbone.



L’organisation est détenue par 15 Etats actionnaires (Bénin, Burkina Faso, Cap-Vert, Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone, Tchad et Togo) et 6 institutions financières, à savoir : (Bidc, Boad, Ecobank, Fagace, IEI et Nexim Bank).



Businet