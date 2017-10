Energies renouvelables : Le Sénégal met en place un Fonds, en partenariat avec la BAD L’Etat du Sénégal a lancé, en partenariat avec la Banque africaine de développement, un fonds pour les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique au Sénégal.

Rédigé par leral.net le Vendredi 13 Octobre 2017 à 11:31 | | 0 commentaire(s)|

Ce fonds vise, selon le ministre de l’Environnement et du Développement durable, Dr Mame Thierno Dieng, à lever, dans un premier temps 370 milliards de FCFA, en fonds propres. L’objectif étant le développement rapide et l’exécution de projets d’énergies renouvelables "en et hors réseau, les consommations individuelles au niveau industriel ainsi que les projets d’efficacité énergétique. Plus clairement", a soutenu le ministre, "durant la première étape du projet, le fonds sera doté des contributions de la BAD et du Fonds souverain d’investissements stratégiques (FONSIS) qui permettront d’attirer des ressources additionnelles issus d’investisseurs institutionnels ou privés intéressés…"



Les prêts consentis par le fonds aux projets d’énergies renouvelables et d’efficacité énergétique durant la première phase, seront consignés dans un véhicule qui pourrait émettre des obligations vertes, garanties par la BAD et d’autres institutions financières auxquelles les investisseurs institutionnels et le Privé national, pourront souscrire…









La rédaction de leral.net

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook