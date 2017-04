EnjoyPhoenix ODIEUSE & DIVA ? M6 la clashe méchamment... Elle répond avec un sacré coup de gueule

EnjoyPhoenix aurait-elle énormément pris la grosse tête ? C'est ce qu'a voulu montrer M6 et elle n'est PAS du tout happy

EnjoyPhoenix, Kylie Jenner, Selena Gomez... Les stars vous font vivre Coachella 2017 en DIRECT sur leurs réseaux sociaux ! Et Marie Lopez a eu l'air de bien s'éclater sous le soleil de Californie. Ce week-end de Pâques aurait été parfait, si un gros bad buzz n'était pas venu lui faire de l'ombre. Dimanche dernier a été diffusée l'émission 66 Minutes sur M6, un reportage spécial Youtubeurs. Les caméras ont suivi plusieurs Youtubeurs célèbres au VidéoCity Paris et EnjoyPhoenix en a vraiment pris pour son grade. Le montage l'a faite passer pour une vraie diva, entre caprices de stars et remarques super hautaines. Autant dire que ce n'est pas passé inaperçu sur les réseaux sociaux !

Du coup, Marie a décidé de s'expliquer sur Snapchat et Twitter après avoir eu vent de la polémique, sachant qu'elle n'a même pas eu l'occasion de regarder le fameux reportage. Mais comme la plupart de ses fans, elle ne comprend pas du tout pourquoi la production de M6 a tout sorti de son contexte.



Elle le dit haut et fort, l'image que le reportage renvoie ne lui ressemble pas du tout. Ultra proche de ses fans, prête à tout partager, l'émission est loin de montrer l'EnjoyPhoenix que ses fans connaissent bien.



