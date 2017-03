Enorme trou sur une bretelle de sortie sur le pont de l’Emergence: AGEROUTE réfute tout problème technique et s’explique. L’Agence de gestion des routes (Ageroute) qui était restée injoignable dimanche, a finalement réagi, hier, pour apporter quelques précisions sur le grand trou qui existe sur la bretelle de sortie du pont de l’Emergence. 8 mois après l’inauguration de ce pont, une partie de la route s'étant affaissée.

En effet, un gros trou y est visible au milieu de la chaussée et continue de s’agrandir.

Pour alerter les usagers, des blocs de béton ont été installés à l’entrée de la bretelle, juste devant le trou pour fermer l’accès à cette voie.



La route est barrée depuis près d’une semaine, mais cela n’a hélas pas empêché les piétons et les scootéristes d’emprunter cet axe, ce qui constitue un véritable danger.



Joint par téléphone hier, Babacar senghor, directeur régional AGEROUTE Dakar, s’est expliqué : « Nous étions au courant de cette situation. Et hier matin, nous étions ensemble avec nos partenaires de l’Office national de l’assainissement (ONAS) sur le site. Ce qui s’est réellement passé ? C’est qu’il y a une grosse conduite qui traverse cette bretelle et qui rejoint le réseau de l’autre côté. C’est une conduite de diamètre 800 qui est enterrée à quatre mètre de profondeur qui, malheureusement, a connu une fuite. Et c’est la raison du trou au niveau de la contre-allée ».



Toutefois, le directeur régional de AGEROUTE Dakar a rassuré que depuis hier, autant les équipes de l’AGEROUTE que celles de l’ONAS sont sur le terrain pour régler le problème. « Ce n’est pas un problème d’ordre technique ou autre, c’est une conduite qui a connu un problème ».



